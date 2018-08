Trovato con eroina e cocaina in zona stazione: arrestato ed espulso

La Polizia, con la Squadra Mobile della Questura, insiste nei controlli in zona stazione per il contrasto allo spaccio. Martedì 31 agosto è stato fermato dagli agenti un cittadino tunisino, noto per i suoi precedenti penali in materia di stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alla perquisizione è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina ed eroina.

L'uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione, che ha provveduto all'espulsione. Il provvedimento è stato eseguito oggi, mercoledì, con il trasferimento al Centro per il Rimpatrio di Potenza.