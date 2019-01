Sorpreso mentre spaccia, l'acquirente mente per coprirlo: arrestato e denunciato

Un arrestato per spaccio ed un denunciato per favoreggiamento personale. E' l'esito dei controlli di sabato sera, 26 gennaio, svolti dai Carabinieri di Pisa.

A finire in manette è stato un cittadino senegalese di 63 anni, sorpreso dai militari in Viale Gramsci mentre cedeva 2 grammi di cocaina ad un giovane tunisino. Proprio quest'ultimo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria perché durante le operazioni ha fornito dichiarazioni errate apposta per depistare le indagini.

Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto stamani al Tribunale di Pisa.