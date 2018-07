Visto mentre spaccia in Piazza dei Cavalieri: arrestato

Ieri sera, sabato 21 luglio, i Carabinieri di Pisa e Firenze hanno arrestato un cittadino gambiano di 20 anni per spaccio in Piazza dei Cavalieri.

Il controllo è scattato a seguito dell'osservazione di attività sospette, nell'ambito degli ormai continui controlli del centro storico. In particolare il giovane era stato visto cedere della marijuana ad un tossicodipendente del posto, poi risultata essere due grammi.

Alla perquisizione il gambiano è stato trovato in possesso di altri 11 grammi della sostanza, insieme ad un coltello. Dopo lo formalità di rito, lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato lunedì mattina in Tribunale.