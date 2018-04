Spacciava alla stazione di Ripafratta: arrestato pregiudicato

Il controllo del territorio, in coordinazione con i cittadini, ha portato all'arresto di un pluripregiudicato tunisino di 45 anni all'interno della Stazione Ferroviaria di Ripafratta, a San Giuliano Terme.

L'azione dei Carabinieri di Pisa è scattata nel pomeriggio di ieri, 4 aprile. L'appostamento è scaturito dalle segnalazioni da parte dei residenti, anche tramite gruppi presenti sui social network, circa frequentazioni sospette nella zona. A seguito quindi di alcuni servizi di osservazione è stata identificata la vecchia conoscenza dei militari, sorpreso poi ieri mentre cedeva una dose di eroina a due tossicodipendenti lucchesi.

I controlli sono scattati subito dopo. I due lucchesi, ad un posto di blocco appositamente disposto, sono riusciti ad ingoiare la dose appena acquistata, tuttavia il conducente dell'auto è stato comunque segnalato all'Autorità Giudiziaria per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: patente di guida ritirata. Il 45enne invece è stato circondato dai Carabinieri a ridosso dei binari e dopo una breve fuga è stato ammanettato.

L'uomo cercava di nascondere in bocca un involucro di eroina dal peso di 12 grammi, recuperato. Trovati in suo possesso 250 euro, ritenuto provento di spaccio. Accompagnato in caserma a Pisa, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattina odierna.