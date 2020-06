Giro sospetto visto con la videosorveglianza in via Notari: due denunciati per spaccio

Proseguono i controlli nel centro storico di Pisa programmati dalla Questura, mirati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla repressione dei reati di spaccio di stupefacenti e all’abusivismo commerciale.

Nel corso di questi servizi, la notte scorsa, gli equipaggi delle Volanti sono stati attivati di concerto con la Sala Operativa della Questura, grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza. In via Notari era infatti stato notato un sospetto giro di persone, con due cittadini nordafricani al centro del via vai. Sono così intervenuti gli agenti in divisa, che hanno verificato l'effettivo svolgimento dello spaccio. I due sono stati trovati in possesso di 10 grammi di droga, fra marijuana ed hashish. I due denunciati sono un 22enne del Gambia ed un 41enne senegalese.

Durante la prosecuzione dei pattugliamenti, intorno alle due di mattina, un equipaggio della Volante della Questura di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, ha sequestrato circa 90 bottiglie di birra, di varie marche, rinvenute ai bordi della stessa piazza. Erano pronte per essere abusivamente vendute e lasciate incustodite in quel luogo da ignoti che probabilmente, alla vista degli agenti non era rimasto altro che darsi alla fuga.