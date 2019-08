Giro di spaccio in zona stazione, droga nascosta nell'albero: un arresto e due denunciati

La Polizia di Stato di Pisa, questa mattina 29 agosto, ha tratto in arresto un cittadino gambiano, ventenne pregiudicato, per detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente. Denunciati insieme a lui anche ad altri due connazionali, uno dei quali minorenne. L’operazione della Squadra Mobile è nata da un’attenta attività di monitoraggio delle piazze dello spaccio, aree difficili da interpretare in quanto gli spacciatori adottano tecniche sempre più raffinate per evitare di farsi scoprire.

Da qualche giorno gli uomini della Sezione Narcotici stavano tenendo d’occhio una nuova area di movimento, più defilata rispetto alla nota zona della stazione, ma comunque non molto distante dallo scalo ferroviario. In quella zona è stato notato da qualche tempo del movimento sospetto. In particolare gli scambi illeciti, con tre persone coinvolte, si consumavano tra le mura antiche della città e il verde pubblico, dove i pusher, per correre meno rischi, avevano nascosto in mezzo ad alcuni alberi numerosi involucri di sostanza stupefacente. Una volta fatto lo scambio ed ottenuto il pagamento i tre malviventi, alternandosi tra loro, andavano a recuperare la dose che poi veniva immediatamente ceduta all’acquirente. Nel corso dei giorni di appostamento sono state molte le cessioni degli spacciatori documentate dai poliziotti. Questa mattina, dopo l’ulteriore cessione, è scattato l’arresto.

All’atto della perquisizione i poliziotti hanno trovato all’interno dell’incavo dell’albero circa 20 grammi di marijuana e hashish ripartita in numerosi dosi, mentre addosso ai compratori sono state rinvenute dosi per 15 grammi. A quel punto gli operatori hanno tratto in arresto il gambiano, già con numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, per detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente, denunciando gli altri due pusher. Nella circostanza sono stati sequestrati contanti per 100 euro circa, in banconote di vario taglio in possesso dei fermati, ritenute provento dell’attività illecita. Il pm di turno ha disposto per l’arrestato il rito direttissimo, che si celebrerà nella giornata di domani.