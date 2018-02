Sparatoria al Cep: chi sono i feriti

Sono tutte ferite in maniera lieve le quattro persone che stamattina sono state colpite dagli spari esplosi al Cep da un giovane di 21 anni rimproverato per le sue impennate nelle strade del quartiere in sella alla sua moto. Il ragazzo, Patrizio Iacono, è ancora ricercato dalle forze dell'ordine che stanno setacciando la città.

I feriti sono un cittadino tunisino di 30 anni colpito al braccio destro da un proiettile che è poi fuoriuscito; un pisano di 32 anni che ha riportato una ferita trapassante alla coscia e alla gamba destra; un pisano di 47 anni, colpito alla coscia sinistra. Anche in questo caso il proiettile è fuoriuscito. Verranno trattenuti all'ospedale Cisanello per 24 ore per precauzione ma non sono in pericolo di vita e non hanno riportato lesioni vascolari.

L'ultimo ferito può ritenersi un 'miracolato', perchè il proiettile ha colpito il bottone del jeans senza penetrare nell'addome. Si tratta di un 47enne pisano che è stato già dimesso.