Una sparatoria questa mattina, 9 febbraio, intorno alle 11.30 in via Michelangelo, nel quartiere del Cep, a Pisa. Secondo quanto rende noto il 118, sarebbero cinque le persone rimaste ferite non in gravi condizioni. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Pisa e i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento