Spari al Cep: fermate due persone

Momenti di paura intorno alle 13 di oggi, venerdì 13 settembre, nel quartiere del Cep dove sono stati sentiti alcuni colpi di pistola dai residenti. A sparare gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto per sedare una violenta lite tra due uomini, entrambi pregiudicati. L'alterco è avvenuto in via Sanzio, vicino al parcheggio del supermercato Conad, e uno dei due uomini aveva anche una pistola.

I poliziotti giunti sul posto per cercare di sedare la lite hanno sparato alcuni colpi.

I due sono stati fermati e condotti in Questura per gli accertamenti del caso. Da chiarire infatti i motivi all'origine del furibondo litigio.