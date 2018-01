Buti, proiettili 'piovuti' in casa nella notte di Natale: il responsabile è un commerciante

Si sono concluse le indagini dei Carabinieri di Buti che hanno individuato e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per danneggiamento aggravato, porto abusivo di armi e omessa custodia, l’autore dell’esplosione di colpi di pistola della notte di Natale, quando a Buti due proiettili sparati in strada avevano infranto la persiana della camera da letto di un abitazione vicina, andandosi a conficcare all’interno di un peluche in camera da letto. Una bravata che ha rischiato di produrre effetti più gravi, ma che per fortuna non ha provocato conseguenze per gli abitanti dell'appartamento.

Il sequestro delle due ogive è stato il punto di partenza degli approfondimenti investigativi, a cui hanno fatto seguito le audizioni di alcuni testimoni e ulteriori accertamenti svolti dai militari. L'autore del gesto è un commerciante del luogo a cui sono stati ritirati il porto d’armi e le armi in suo possesso.

È stata inoltre avviata anche l’istruttoria, in favore dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, per conseguire il divieto di detenzione armi a carico dell'uomo, come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.