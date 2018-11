A Cascina un nuovo servizio per i più piccoli: ecco lo spazio gioco 'La Giraffa'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Misericordia di Cascina si amplia e mette in campo un nuovo servizio dedicato ai più piccoli.

E’ una giraffa il volto del servizio rivolto ai bambini da 18 a 36 mesi attivato già da quest’anno scolastico. Lo spazio gioco La Giraffa ha trovato spazio in alcuni locali rinnovati, e non utilizzati nelle ore pomeridiane, della scuola dell’infanzia 'Gli Orsacchiotti' di via Genovesi.

E’ aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19,30 con ingresso dalle ore 16 alle ore 17 ed uscita dalle 18,30 alle 19,30.

E’ prevista la possibilità di iscrizione anche per tre giorni la settimana. Lo spazio gioco La Giraffa offre esperienze di relazione e di gioco all’interno di un contesto educativo ricco e di alta qualità.

E’ la soluzione ideale per tutte quelle famiglie che desiderano proporre ai propri figli un tempo di socializzazione ed attività laboratoriali ma hanno l’esigenza di orari di frequenza più elastici e più contenuti rispetto al nido d’infanzia. Offre l’opportunità di inserirsi nel progetto educativo e pedagogico dei servizi infanzia della Misericordia e il vantaggio di avere una corsia preferenziale per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 'Gli Orsacchiotti'.

Per informazioni ed iscrizioni chiamare il numero: 050700800