Spazzamenti straordinari strade a Cascina

Spazzamento straordinario delle strade venerdì prossimo, 3 agosto, a Cascina. A partire dalle ore 13:30 e fino alle ore 18:30 lo spazzamento interesserà le seguenti strade su ambo i lati: viale Comaschi; via Cei; via Nicolta; via Pascoli (dall'incrocio con viale Comaschi fino all'incrocio con via La Malfa); via della Pace; via Michelangelo; via della Repubblica (fino all'incrocio con via Cava); via Cava (fino all'incrocio con la Tosco Romagnola).



Nelle strade e negli orari indicati sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione agli appositi segnali di divieto di sosta temporaneo lungo le strade interessate dagli spazzamenti straordinari e al loro rispetto, in modo da consentire l'adeguata pulizia delle strade.