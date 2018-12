Spazzamento strade a Cascina: attenzione ai divieti

Mercoledì 5 dicembre, ore 14-18:30, a Cascina è previsto lo spazzamento meccanico nelle seguenti strade: via Pacinotti (da via della Repubblica alla ferrovia); piazza Cavallini; via Pascoli (da via della Pace a via Galilei); via Allende (da via La Malfa a via Galilei e relativo parcheggio); via Galilei (da via Allende a via Michelangelo). Nelle ore dello spazzamento meccanico sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle strade interessate. Appositi cartelli stradali segnaleranno ai cittadini i divieti di sosta da rispettare.