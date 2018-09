Spazzamento straordinario delle strade: divieti di sosta a Cascina

Due spazzamenti straordinari delle strade sono in programma a Cascina durante la prossima settimana, con relativi divieti di sosta con rimozione coatta.

Il primo spazzamento straordinario avverrà martedì 11 settembre, dalle ore 13.30 alle ore 19 e interesserà viale Comaschi, via Pascoli (tra la via Tosco Romagnola e via La Malfa); via della Pace; via Michelangiolo (tratto da via della Pace a via Tosco Romagnola); via Cei (fino a via Nicolta); via Nicolta; via Tosco Romagnola (tratto da via Nicolta a viale Comaschi).

Il secondo spazzamento straordinario avverrà venerdì 14 settembre, dalle ore 13.30 alle ore 19, e interesserà via della Repubblica (sino all’incrocio con via Pacinotti); via Tosco Romagnola (tratto da via Copernico a via Pascoli); via Cava (tratto da via Tosco Romagnola a via della Repubblica); via Casarosa (tratto da via della Repubblica a via Tosco Romagnola); via Copernico (tratto da via della Repubblica a via Tosco Romagnola).

Si ricorda che nelle strade e negli orari indicati sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione ai cartelli che segnaleranno tali divieti e a non lasciare le auto lungo le strade, così da consentire l'adeguata pulizia da foglie e detriti.