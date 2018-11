Polizia municipale, necessaria riorganizzazione: "Agenti specializzati ad agire nelle diverse situazioni"

E' necessaria una riorganizzazione del Corpo di polizia municipale di Pisa. E' quanto sostiene Massimiliano Rugo, rappresentante Cisl Funzione Pubblica. L'idea del sindacalista parte dalla situazione presente in città, dove i vigili urbani sono chiamati a compiere interventi diversi da quelli di un tempo, come avvenuto l'altro giorno in pieno centro, in Borgo Stretto.

"Due agenti feriti dall'ennesima aggressione gratuita, l'ultima nell'ordine di tempo di una serie innumerevole di attacchi fisici e solo per miracolo, o forse per fortuna, oggi non siamo a piangere alcun morto - afferma Rugo - svolgere servizi notturni di polizia nel Comune di Pisa è diventato pericoloso, questo oramai lo sappiamo da tempo, tuttavia l'amministrazione comunale non si è ancora adottata per ricorrere ai ripari, magari riorganizzando totalmente il progetto 'Pisa città sicura' ai quali gli operatori della municipale aderirono molto tempo fa, un tempo lontano quando le criticità notturne erano esclusivamente rappresentate da interventi di mera polizia o infortunistica stradale".

"Oggi non è più così - rileva il rappresentante Cisl nella polizia municipale di Pisa - la pattuglia esce di notte ed interviene nelle zone dello spaccio di droga, una rissa oppure un regolamento di conti tra spacciatori che generalmente finisce a bottigliate oppure a coltellate, scene di ordinaria follia che non appartengono ad un film di Quentin Tarantino ma alla realtà di Pisa ed il set non è cinematografico ma reale e tutto si svolge nei pressi della stazione, sul Ponte di Mezzo, in piazza delle Vettovaglie oppure in Borgo Stretto, come l'ultima volta appunto".

Da qui la necessità di "una selezione di personale specializzato da individuare tra gli appartenenti al Corpo, non necessariamente su base volontaria". "Riorganizzare il progetto 'Pisa città sicura' significa selezionare e specializzare chi, tra gli operatori di polizia locale, ha l'attitudine ed i requisiti psicofisici per intervenire sugli spacciatori, su un incidente mortale oppure su un passo carrabile - spiega ancora il sindacalista - criticità diverse con approcci diversi dove nessuna di queste è più importante rispetto all'altra. Riorganizzare il progetto significherebbe garantire la sicurezza dei lavoratori della polizia municipale e dei cittadini - conclude - alzando concretamente il livello di professionalità e l'incisività risolutiva degli interventi eseguiti sul territorio".