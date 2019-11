Al controllo speronano l'auto dei Carabinieri: in macchina c'erano 31mila euro

Ieri, 15 novembre, i Carabinieri di San Miniato hanno arrestato un 25enne di origini marocchine che, insieme ad un complice, ha speronato con una BMW l'auto di servizio dei militari per provare a sfuggire ad un controllo.

L'episodio è avvenuto a Castelfranco di Sotto, zona Orentano. Nell'ambito degli ordinari servizi di pattugliamento del territorio, gli operatori hanno notato la macchina di grossa cilindrata con dentro i due occupanti. Hanno deciso di controllare i due, i quali, capendo le intenzioni dei militari, hanno prima colpito il mezzo d'ordinanza con la loro auto, per poi cercare di scappare a piedi.

I carabinieri sono partiti all'inseguimento e ne hanno bloccato uno. La successiva perquisizione dell'autovettura ha permesso di recupare oltre 31mila euro in contanti. L'arrestato è stato processato per direttissima stamani per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. E' stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Proseguono infine le indagini per risalire all'identità del secondo soggetto.