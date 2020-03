San Giuliano Terme: gli esercenti che aderiscono alla spesa a domicilio

Il Comune di San Giuliano Terme ha reso noto quali sono gli esercizi del Comune presso i quali è stata attivita la possibilità della spesa a domicilio. "Gli esercenti che intendono comunicare la propria disponibilità a effettuare la spesa a domicilio - scrive in una nota il Comune - possono chiamare lo 050.819254 o scrivere a comunicazione@comune.sangiulianoterme.pisa.it".

Macelleria da Fidio degli Innocenti Paolo - Pappiana - via Giacomo Brodolini San Giuliano Terme - 050 862466

La bottega degli Ostinati - Pontasserchio - via Che Guevara, 111 - 347 105 9482

Mugnai Due - Mezzana e Colignola - Strada Provinciale 2 Vicarese, 496 - 050 870433

Nuovo Centro Ortofrutticolo Pisano - San Martino Ulmiano - di Sacheli Giovanni, via Marx, 136 - telefono 050868641, 050862856

Supermercato Ascianese srl - Asciano - piazza delle Lavandaie 43 - 050 855921

Pizzeria Gastronomia Salsedo - San Giuliano Terme - piazza Italia 14 - 050815007, 3471230308 (Helen), 3480814679 (Giovanni), consegna in tutto del Comune di San Giuliano Terme

Panetteria Toscana - San Giuliano Terme - piazza Italia 6, consegna a domicilio, recapito per prenotazioni, 050818934

Macelleria Giusti Cesare - San Giuliano Terme, via XX Settembre - 050815025, 3343180263, francesca.dellalonga.70@gmail.com, servizio di consegna a domicilio (preferibilmente con ordine il giorno prima)

Gastronomia Alimentari Ciapino - Molina di Quosa - vicolo di Sopra 2, telefono 050 850015

La Bottega del Goloso - Mezzana e Colignola - via provinciale Calcesana 312/A - 050870798, 3459624738

Io e Gelato - Colignola - via Provinciale Calcesana 499 - 3408896968 e 0509913366

Le delizie del mare pescheria - Mezzana-Colignola, via Provinciale Calcesana 312/A, dal martedì al sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 17 alle 20 con consegna a domicilio dalle 15 alle 17 - 3703623459

Il Macinapepe bottega alimentare - Mezzana e Colignola - via Provinciale Calcesana - mezzana@ilmacinapepe.com, 050870433, 050870202, 3382701249

Fratelli Sbrana - Gello - via del Cantone 46 - 050 817211

Bar tabacchi La Faeta - Asciano - via San Rocco 22 - solidea.ferraro@alice.it, 3928104767 (Michele Cerrai), consegna a domicilio per Asciano, Agnano, San Giuliano

Carrefour express Asciano - super.ascianese@tiscali.it, 050855921, per urgenze Marco Lunardelli 3777054352, consegna a domicilio per Asciano, Agnano, San Giuliano Terme

Pizzeria La Valle - Asciano - disponibile dal 20 marzo, consegna a domicilio su Asciano, Agnano, San Giuliano, Calci - referente Gabriele Chesi 3495867558

Spydy Bar - Asciano - via delle Sorgenti 25, disponibile a consegna a domicilio per il paese di Asciano - 3937972543, perincichsara@yahoo.it

Panificio Della Croce Marco - Asciano - via Trieste 62 - telefono 050855886 - consegna a domicilio per Asciano, Agnano, Campo, San Giuliano Terme, Mezzana, Colignola, Ghezzano

Chiusi gli uffici comunali

"Sul contrasto alla diffusione del Coronavirus, il Comune di San Giuliano Terme si è mosso alle prime disposizioni del governo, cioè a partire dal 4 marzo". Così il sindaco Sergio Di Maio sulla gestione dell'emergenza Coronavirus a livello locale. Sono diverse le ordinanze adottate da Di Maio negli ultimi dieci giorni. Ieri, 12 marzo, è stata disposta la totale chiusura al pubblico degli uffici comunali, della biblioteca e di tutti gli uffici afferenti l’attività comunale fino al 3 aprile, mantenendo l'esclusione dei soli servizi essenziali come Polizia Municipale, servizio di stato civile e cimiteriali.

Altra disposizione importante per i cittadini riguarda l'ufficio protocollo, la cui attività dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it (posta certificata), comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it (email ordinaria), 050.819220 (fax), rammentando che le comunicazioni verso la casella pec del Comune dovranno provenire solo ed esclusivamente da altra casella pec.

Quanto ai cimiteriali, è stato disposto il trasferimento al piano terra di via Niccolini 17 (Palazzo B). L'ufficio è chiuso al pubblico e rimarrà aperto solo ed esclusivamente per il ricevimento delle salme dal lunedì al venerdì (8.30 - 12.30). Le sepolture dovranno essere effettuate solo di mattina, con esclusione del mercoledì, dalle 9 alle 12.30.

Con direttiva del segretario generale del 10 marzo, integrata il 13, è stato infine avviato l'iter per l'attivazione del lavoro agile, lo smart working. Ed è in fase di definizione la graduatoria di chi avrà accesso: ovviamente l'attivazione sarà graduale per sperimentare il tutto.

Ogni dipendente è stato dotato di gel disinfettante, sono state potenziate le pulizie degli uffici. I servizi essenziali sono stati organizzati per garantire la distanza di un metro dall'utenza. Affidati anche i lavori per installazione di vetri di separazione e protezione per gli uffici con maggiore contatto con il pubblico.

"Ricordo - conclude Di Maio - che solo rispettando tutti e correttamente le regole stabilite dal governo e dalle massime autorità sanitarie riusciremo a superare questa difficile situazione. Il Comune ha fatto fin da subito la propria parte, ma occorre che tutti i cittadini prendano coscienza dell'importanza di ogni singola azione quotidiana: vale per sé ma soprattutto per le persone più fragili e per il benessere della collettività. L'amministrazione c'è".