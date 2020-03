Coronavirus a Vecchiano: i modi per avere la spesa consegnata a casa

L'amministrazione comunale di Vecchiano spinge per la spesa a domicilio, per contrastare la diffusione del Covid19. "Sono a disposizione una pluralità di modi per avere la spesa direttamente al proprio domicilio, senza spostarsi da casa propria - spiega in una nota il sindaco Massimiliano Angori - è attivo infatti un servizio messo a punto dalla Consulta del Volontariato di Vecchiano in collaborazione con il nostro Comune per portare la spesa e i farmaci a domicilio a persone over 65enni e ai soggetti appartenenti alle fasce fragili della popolazione che ne facciano richiesta. E’ sufficiente telefonare al numero 335 1326181 per richiedere il servizio, che è offerto gratuitamente dai volontari. Sarà dato nell’occasione un appuntamento per la consegna di spesa e farmaci".

"Un’iniziativa che ancora una volta sottolinea la solidarietà dei vecchianesi, attraverso il volontariato, una delle colonne portanti della nostra comunità, in tante, tantissime occasioni, e anche in questa emergenza sanitaria nazionale", aggiunge l’Assessora Mina Canarini, direttamente impegnata a coordinare il servizio insieme alle Associazioni del Volontariato locale. Ma la spesa a domicilio è possibile per tutti, grazie anche alla fitta rete di attività e di negozi di vicinato, che effettuano questo tipo di servizio. "E’ un’occasione per riscoprire anche la spesa vicino a casa, che può arrivare direttamente dentro le nostre abitazioni, attraverso un ottimo servizio qualità/prezzo", commenta l’Assessora alle Attività Produttive, Lara Biondi.

Le attività che necessitano di effettuare il servizio a domicilio per la prima volta possono scaricare un modulo che trovano sul sito del comune, insieme ad una nota esplicativa da parte di Confesercenti Toscana Nord. Tutti i cittadini e le attività che hanno necessità di maggiori informazioni (lista negozi che effettuano la spesa a domicilio, etc) possono inviare una mail all’assessora Biondi all’indirizzo ass.lbiondi@comune.vecchiano.pisa.it, o un messaggio privato sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano con nome e cognome del mittente.