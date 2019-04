Anche a Pisa la spesa si fa...online

Sbarca anche a Pisa Supermercato24, la piattaforma che consente di fare la spesa online attraverso pc, tablet o cellulare, con consegna a casa in giornata. La piattaforma consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli dell’area circostante, approfittando anche di promozioni esclusive. Supermercato24 è attivo in 30 province italiane e oltre 400 comuni. In Toscana il servizio è disponibile anche a Firenze e Livorno.

Come funziona

Per utilizzare il servizio è necessario iscriversi sul sito (con mail o con social). L’ordine effettuato online viene affidato ad un personal shopper, che si reca al supermercato per fare la spesa per il cliente, consegnandola a casa o all’indirizzo desiderato all’orario concordato, anche entro un’ora dall’ordine. Il servizio, attivo 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 23:00, ha un costo fisso di consegna di 4,90 euro, e i clienti possono pagare la spesa con carta di credito, Apple Pay, Google Pay o in contanti, alla consegna.

Opportunità di lavoro

Con il suo arrivo a Pisa, Supermercato24 offre, inoltre, la possibilità di diventare personal shopper: una opportunità per chi cerca un’occupazione dinamica e flessibile. Per candidarsi, è sufficiente compilare il form online all’indirizzo https://community.s24srl.com/.