Spesa e farmaci a domicilio: l'Arci consegna anche a San Giuliano Terme

Dopo l’iniziativa della consegna a domicilio della spesa e dei fermaci per chi non può uscire di casa lanciata su Pisa, che ha avuto fin da subito un enorme riscontro, la rete Arci ha deciso di estendere il servizio anche sul Comune di San Giuliano Terme.

"Crediamo che in questi giorni di forzata sospensione - scrive l'associazione - possiamo mettere in campo una sorta di 'resistenza' alla passività e alla rassegnazione, attraverso azioni concrete di solidarietà e vicinanza nei confronti dei cittadini, e attraverso l’azione costante di diffusione di cultura, di emozioni e di curiosità. Vogliamo combattere la solitudine, oggi più che mai, e il possibile isolamento in cui le persone si sono venute improvvisamente a trovare. Abbiamo lanciato la campagna #resistenzavirale, continuando sulle pagine dei nostri circoli a produrre attività culturali, mettendo in campo conferenze, letture e musica, abbiamo poi ritenuto fondamentale in questo momento di difficoltà attivarci anche sul nostro territorio con attività di solidarietà volte a sostenere tutte quelle persone che hanno risposto con grande senso di responsabilità all’appello #iorestoacasa".

Di seguito ecco alcuni numeri che i cittadini di San Giuliano Terme potranno chiamare e vedersi così consegnare a casa dai volontari, adeguatamente provvisti di dispositivi di sicurezza individuale, la spesa o i medicinali senza dover uscire. Chiunque ne avesse bisogno potrà chiamare dalle 17 alle 20 i numeri:

Franco: 333/1321212

Angela 392/3139853

Luca: 338/3614819

Gabriele: 348/6615188

Gianfranco: 329/9612683

Valentina 328/9575907