Emergenza Coronavirus, a Palaia prosegue la distribuzione dei pacchi alimentari

Continua l'opera dei volontari nel comune di Palaia impegnati nella distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Nei pacchi sono raccolti i beni donati dai cittadini nei contenitori presenti nei negozi aderenti al progetto comunale 'Spesa solidale'. "Grazie ai negozi e ai volontari delle associazioni per la consegna", commenta l'assessore Marica Guerrini, al lavoro insieme alle associazioni nella preparazione e distribuzione delle spese per i più bisognosi. "Grazie a tutti i cittadini che continuano a donare con grande generosità". "Mi preme ricordare - aggiunge l'assessore - la possibilità per le famiglie di fare la domanda per ottenere buoni spesa. Questa settimana faremo il secondo giro di assegnazioni di questi contributi". Il modulo per fare richiesta dei buoni è disponibile nei negozi dei paesi e sul sito del Comune.

Per tutti coloro che desiderano effettuare una donazione dedicata all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità è stato aperto anche un conto corrente dedicato intestato a 'Comune di Palaia', causale 'Solidarietà famiglie emergenza alimentare': IBAN IT07 B 08562 70910 000012567525.

