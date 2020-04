Coronavirus: Confesercenti lancia la 'spesa sospesa'

Confesercenti Toscana Nord con le sue due aree Pisa e Monti Pisani lancia la campagna 'spesa sospesa' per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. "Abbiamo preso spunto dalla lodevole iniziata lanciata a Calci dal sindaco Massimiliano Ghimenti - spiega la presidente Monti Pisani Laura Grassi - e cioè di istituire nei negozi di vicinato di alimentari dei contenitori dove i clienti possono mettere generi di prima necessità da destinare a chi ha davvero bisogno. Una vera e propria 'spesa sospesa'. Per questo abbiamo invitato i nostri soci ad attrezzare nel proprio negozio uno spazio per questa iniziativa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Confesercenti Toscana Nord è impegnata anche nel progetto della spesa solidale con i buoni che il governo ha affidato ai Comuni. "Abbiamo dato la nostra disponibilità - aggiunge Simone Romoli, responsabile area pisana - ad indicare le attività che sono pronte ad accettare i buoni spesa. Va infatti chiarito che questo sostegno che il Governo ha predisposto attraverso i Comuni per le persone bisognose può essere speso anche nei negozi tradizionali. Sono esclusi pubblici esercizi, attività di somministrazione e gastronomie e simili in quanto i voucher riguardano l'acquisto di generi alimentari confezionati come da ordinanza della Protezione Civile".