'Spesa Sospesa di generi alimentari di prima necessità e di materiale didattico' a Lari

L'Associazione "La Rossa", viste le gravi e durevoli conseguenze sociali ed economiche del Covid-19, da sabato 6 giugno ha deciso di lanciare l'iniziativa 'Spesa Sospesa di generi alimentari di prima necessità e di materiale didattico' nella sua Sede, in Via Gramsci, 22 a Perignano.

L'iniziativa è indirizzata a cercare di dare un po' di supporto agli abitanti del Comune di Casciana Terme Lari, visto che i fondi istituzionali potrebbero non bastare a coprire tutte le situazioni critiche, ma potrà allargarsi anche ai comuni limitrofi.

Il nostro obiettivo è quello di un supporto diretto, ma anche l'organizzazione di una lotta collettiva che permetta di migliorare stabilmente le condizioni per tutti.

Tutti i sabato dalle ore 10:00 alle 12.30 e tutti i giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si potrà venire sia a donare secondo le proprie possibilità, sia a ritirare secondo i propri bisogni.

Aggiungiamo anche un invito a cercare di sostenere i prodotti e il commercio di zona.

L'Associazione metterà inoltre a disposizione il numero 3398159892 per l'ascolto gratuito

relativo a problematiche personali ed emotive, per informazioni e segnalazioni. Il numero sarà attivo il martedì dalle 9 alle 12 e il venerdi dalle 15 alle 18,

Sono anche allo studio per il futuro altre metodologie di aiuto e sostegno, oltre all'impegno di far pressione su politica e istituzioni perché si arrivi ad un sostegno strutturato e continuativo, che permetta a tutte e tutti di vivere una vita dignitosa.