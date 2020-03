Spesa, trasporto e volontariato temporaneo alla Croce Rossa San Frediano a Settimo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In questo particolare momento storico, la Croce Rossa Italiana è chiamata ad intensificare il proprio impegno quotidiano, in favore delle persone più vulnerabili mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile ‘Il Tempo della Gentilezza’.

Il nostro Comitato e i nostri volontari in queste ore, continuano a garantire il loro costante lavoro di supporto e aiuto in favore delle persone più fragili: spesa a domicilio, trasporto infermi, consegna farmaci e beni di prima necessità, che rappresentano i principali bisogni della popolazione in questi giorni.

Essere vicini alle persone fragili e garantire, sempre e comunque, la sicurezza dei Volontari è l' obiettivo per il quale siamo chiamati ad agire in modo efficace per mettere in campo misure di intervento straordinarie e condivise per garantire la capacità di risposta su tutto il territorio comunale, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti.

Proprio in considerazione del grandissimo lavoro che il Comitato sta garantendo su tutto il territorio comunale, intende fornire supporto e assistenza nello svolgimento degli interventi di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità in favore delle fasce deboli della popolazione, condividendo modalità operative e contenuti, perché sia sempre garantito il principio fondamentale di Unità della Croce Rossa Italiana.

Per le richieste di servizio di distribuzione farmaci e beni di prima necessità è attivo il seguente numero 3346424761.

Inoltre In questo delicato momento il contributo di tutti è importante. Per questo la Croce Rossa ha deciso di attivare il “Volontariato Temporaneo” permettendo così a tutti, dopo una breve formazione online, di poter supportare le attività dell’Associazione a favore della popolazione.

Concludendo ricordo le tre parole d'ordine in questo momento sono smart, safe e kind: continuiamo ad assistere la popolazione con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza, sempre attenti al prossimo