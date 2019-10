Sesta Porta, il sindacato: "Oltre agli allagamenti 44mila euro di condominio, ma quanto ci costa?"

Non si placano le polemiche del Sindacato Generale di Base sulla Sesta Porta, dopo i problemi di infiltrazioni evidenziati ieri nei locali della Polizia Municipale, a seguito delle abbondanti piogge. "L'amministrazione comunale - spiega Federico Giusti - con una determina di spesa dei giorni scorsi ha impegnato per il pagamento delle spese condominiali per l'anno 2019 una somma pari a 44.262 euro. Quasi 50mila euro per una struttura che nn soltato è un colabrodo, nn solo è un cattivo investimento per il Comune, ma ha anche spese condominiali molto elevate. E nonostante tutto ad ogni acquazzone si allaga, accumulando altri soldi pubblici da spendere per le necessarie sistemazioni".

"La Sesta Porta - conclude il sindacalista - è sicuramente un'eredità nefasta. Ci chiediamo se lo stato dei lavori sia mai stato verificato, visti tutti i problemi strutturali. Nel caso del condominio inoltre si parla di 44mila euro come di una 'terza rata'. Non siamo riusciti a trovare altri documenti attinenti. All'amministrazione chiediamo: quanti soldi pubblici ci costa la Sesta Porta? ".