'Speziali Laurentiani' tra le aziende più innovative: dall'uva nasce una linea di enocosmesi

C'è anche un'azienda pisana, e per la precisione di Lorenzana, tra i vincitori dell'edizione 2018 del Premio Innovazione Giovani Toscana promosso da Coldiretti Giovani Impresa con l'obiettivo di dare visibilità a tutti quei ragazzi che hanno costruito con spirito di sacrificio realtà imprenditoriali diventate parte dell’eccellenza italiana.

L'azienda di Lorenzana è 'Speziali Laurentiani' di Matteo Bacci, premiata per la categoria 'Fare Rete'. 'Speziali Laurentiani' si caratterizza per la ricerca e la produzione di cosmetici ottenuti impiegando materie prime vegetali, nel pieno rispetto della natura. La selezione delle materie prime impiegate e la garanzia della tracciabilità delle stesse sono i punti cardine dell’azienda. Vengono coltivate piante officinali mediterranee ottenendo gran parte delle materie prime impiegate in cosmesi come acque aromatiche, oli essenziali ed oleoliti. Dalla collaborazione con la Tenuta Bocelli è nata Lajatica la prima linea di Enocosmesi che comprende prodotti realizzati con estratti naturali di uva e miscelati con erbe toscane e olii essenziali.

“Sporcarsi le mani e investire nella terra per realizzarsi professionalmente: l’agricoltura è anche questo, continue opportunità sulle quali puntare tra tradizioni passate, esperienze presenti e innovazioni future - ha detto Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana in occasione della consegna a Firenze del premio Innovazione Giovani 2018 - è questo il senso di questo riconoscimento che la nostra organizzazione dà agli under 40 che in questi anni si sono impegnati in modo crescente rinnovando la nostra agricoltura”.

A contendersi l’ambito trofeo 70 candidati provenienti da tutta la regione con idee innovative ed imprese di successo suddivisi nelle 6 categorie in concorso: Sostenibilità, Campagna Amica, Creatività, Fare Rete, Impresa 3.Terra e Noi per il Sociale.

A condurre l’evento Alessandro Masti, noto speaker di Radio Toscana, con la presenza dell’Assessore all’Agricoltura Marco Remaschi e di Claudia Albani Coldiretti Giovani Impresa nazionale.

L’assise degli under 40 di Coldiretti Toscana è stata anche l’occasione per un momento di confronto 'A tu per tu' con Remaschi, il quale ha manifestato la piena disponibilità ad affrontare le numerose questioni sollevate, in modo particolare quelle legate ai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti.

“I nostri giovani agricoltori - ha detto Francesca Lombardi, leader dei giovani Coldiretti - partendo dalla tradizione, dalla terra, dal cibo e dalla cultura contadina hanno dato vita ad un’impresa innovativa, solidale, attenta all’ambiente e rispettosa delle comunità alle quali si rivolgono. Questo premio, dunque, non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per tanti che desiderano investire il proprio futuro in agricoltura”.

“Nello spirito del concorso, sono state premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione, con un occhio di riguardo riservato ai progetti che hanno come obiettivo la tutela e l’esaltazione della distintività del nostro territorio - ha detto Antonio De Concilio, direttore di Coldiretti Toscana - essenza di quel 'Made in' che evoca qualità e proietta traiettorie di futuro imprenditoriale”.

Ecco le aziende premiate:

Per la categoria 'Sostenibilità': Filippo Pecorari della Cooperativa Agricola EXTRAVAGANTI di Sansepolcro (Ar)

Per la categoria 'Fare Rete': Matteo Bacci dell’azienda agricola SPEZIALI LAURENTIANI di Lorenzana (Pi)

Per la categoria 'Noi per il Sociale': la Cooperativa AGRICOLA CALAFATA di Lucca

Per la categoria 'Campagna Amica': Chiara Vitiello della Cooperativa VENERE di Piombino (Li)



Per la categoria 'Impresa 3. Terra': Barbara Volpi della Società Agricola LE MODESTE di Zeri (Ms)

Per la categoria Categoria 'Creatività': Luca Angelotti di Lido di Camaiore (Lu)