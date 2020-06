Sul litorale pisano torna il servizio 'Spiagge Sicure'

Con l’avvio dell’estate è partita anche per il 2020 l’operazione 'Spiagge sicure'. Sono 18 gli agenti dedicati al controllo del territorio, contrasto al commercio abusivo, verifica sul rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19 e riduzione dei fenomeni di microcriminalità che aumentano ogni estate sul litorale con l’arrivo di turisti e balneari, oltre allo svolgimento delle normali attività di controllo della sosta, del traffico, gestione di mercatini e manifestazioni, controllo delle occupazioni abusive di attività commerciali. Nella giornata di venerdì 26 giugno sono stati sequestrati 90 pezzi di vestiario e costumi venduti abusivamente sulla spiaggia, grazie ai controlli iniziati proprio ieri dagli agenti sotto l’ombrellone.

"Quest’anno - dichiara l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - stiamo ulteriormente potenziando il personale a servizio del litorale e gli strumenti in dotazione agli agenti, che renderanno le attività ancora più efficienti. Un chiaro segno dell’attenzione che stiamo dedicando ogni anno al litorale nel periodo di maggior afflusso e di presenza turistica. Grazie all’aumento di personale dello scorso anno riusciamo a garantire 10-12 agenti fissi in servizio sul litorale, a cui si aggiungeranno a breve altri 6 agenti assunti a tempo determinato per il periodo estivo, che si alterneranno su tre turni dalle 7.30 di mattina fino alle 1 di notte tutti i giorni, con servizio che viene potenziato nel fine settimana, per effettuare maggiori controlli dinamici sulle spiagge".

"Da quest’anno - prosegue Bonanno - ci saranno anche due novità: le pattuglie potranno avvalersi del quad, che consente agli agenti di spostarsi velocemente sulla spiaggia in caso di necessità e del drone, che permette un controllo dall’alto a distanza, oltre a filmare e scattare foto ad alta risoluzione per il riconoscimento di persone e targhe di veicoli. L’Amministrazione sta inoltre lavorando per i mesi di luglio e agosto ad una convenzione con alcune associazioni di volontariato per presidiare le spiagge a libero accesso durante i fine settimana, per verificare il rispetto delle norme anti-assembramento".

Con l’operazione 'Spiagge Sicure', spiega in una nota il Comune di Pisa, nell’estate 2019 vennero sequestrati oltre 8mila oggetti, tra bigiotteria, giocattoli, occhiali, e capi di abbigliamento oltre a borse e oggetti vari; un centinaio le persone denunciate per commercio ambulante abusivo e una cinquantina quelle allontanate per campeggio abusivo in aree non autorizzate; vennero inoltre rilevati 148 incidenti sulle strade del litorale, 9 denunce per guida in stato di ebbrezza, oltre a rimozioni coatte, violazioni per sosta nei vialetti antincendio degli stabilimenti balneari.