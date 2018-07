Sociale: la spiaggia del Gombo e di Marina di Vecchiano per anziani e disabili

Il mare del Gombo, la bellissima spiaggia di San Rossore e di Marina di Vecchiano, per gli anziani dei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, ma anche per i minori ei disabili seguiti dai centri e dalle strutture della Zona Pisana e per le persone con disabilità certificata. Torna anche quest’anno il mare per la terza età, l’iniziativa dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano per le persone più in difficoltà del territorio.

Si parte da lunedi 9 luglio con una significativa novità rispetto al 2017: accanto alla spiaggia del Gombo, pure quest’estate concessa dal Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e dove sono a disposizione dieci ombrelloni per un totale di trenta posti, ci sarà l’Oasi 0 di Marina di Vecchiano, in cui sono disponibili cinque ombrelloni per un totale di quindici posti. “Complessivamente siamo riusciti a garantire la stessa disponibilità dello scorso anno anche se in due località diverse - spiega il direttore della Società della Salute della Zona Pisana Alessandro Campani - purtroppo anche quest’anno l’erosione ha fatto sentire i suoi effetti sulla spiaggia di San Rossore, mangiando una parte di battigia e anche scavando il tratto di mare antistante, dove infatti, non è consentita la balneazione. Abbiamo compensato grazie all’intervento del Comune di Vecchiano e del Parco che hanno messo a disposizione cinque ombrelloni nell’Oasi 0: l’area è attrezzata per consentire alle persone disabili di fare il bagno”.

Tre le modalità di accesso: minori e disabili delle strutture della della Zona Pisana potranno farlo attraverso cooperative sociali, associazioni di volontariato, promozione sociale e culturali che presenteranno domanda di partecipazione entro le 12 di venerdi 13 luglio e che potranno avere accesso sia al Gombo che all’Oasi 0 (tutta la documentazione può essere scaricata sul sito www.sds.zonapisana.it).

Gli anziani 'over 60', invece, avranno accesso alla spiaggia del Gombo. Per avere informazioni e prenotazioni, i residenti del comune di Pisa possono chiamare il numero verde della Pubblica Assistenza 800.500580 (attivo tutti i giorni dalle 7 alle 20). Tre i numeri di telefono per i residenti a San Giuliano Terme: 392.3348630 oppure, 050.819246 e 050.81933 (questi ultimi due numeri attivi dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 11.30). Per gli 'over 60' di Vecchiano, infine, si deve chiamare il Comune (tel.050.859642) il lunedì e il martedì in orario d’ufficio.

La terza tipologia di soggetti che possono accedere all’iniziativa sono le persone con invalidità superiore al 74% o con handicap grave riconosciuto e i relativi accompagnatori che potranno andare all’Oasi 0. Per questi ultimi c’è un numero di telefono dedicato (tel. 050.779151 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18) messo a disposizione dalla Cooperativa Paim.