Spianatura spiagge di ghiaia, l'assessore regionale: "Interventi concordati con il Comune"

"L'attività sulle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, prevista per i prossimi giorni, è stata concordata con il Comune di Pisa in un incontro che si è svolto il 3 giugno scorso. Suona dunque assai singolare l'uscita sulla stampa del sindaco. A meno che non si mettano nel conto i calcoli elettorali". L'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni risponde alle polemiche di questi giorni sulla spianatura della costa marinese.

"Abbiamo concluso quell'incontro - prosegue Fratoni - al quale erano presenti l'assessore comunale Raffaele Latrofa e per la Regione il responsabile del Genio Civile Valdarno inferiore Francesco Pistone, tutti d'accordo sul fatto che i lavori sulla scogliera sarebbero stati realizzati a settembre mentre la spianatura delle spiagge di ghiaia avviata appena possibile, compatibilmente con le procedure tecniche di affidamento lavori".

C'è anche la questione della competenza dell'intervento: "In realtà - dice Fratoni - la legge regionale 80 del 2015 assegna ai Comuni la competenza delle opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, con particolare riferimento ad interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia oppure ad altri interventi di manutenzione che mantengano le corrette condizioni di utilizzo del demanio marittimo. E' facile pertanto intuire che lo stendimento delle spiagge di ghiaia sulla fascia costiera demaniale, a maggior ragione in quanto effettuato ai fini della fruibilità della spiaggia, rientri esattamente nelle competenze assegnate alle amministrazioni comunali. Tuttavia in spirito di collaborazione tutti gli anni la Regione ha svolto questa attività al posto del Comune per velocizzarne la realizzazione. Non solo, ha anche sempre individuato risorse proprie o statali, come in questo ultimo caso, per la copertura finanziaria degli interventi".

"Ora, quest'anno - conclude l'assessore - a causa dell'emergenza sanitaria, gli atti di finanziamento dell'intervento sono stati approvati solo il 19 giugno e il fatto che il Genio civile sia ad oggi già in grado di partire con i lavori è indice di assoluta rapidità tenuto anche conto del contesto pandemco in cui ci muoviamo. Concludo dicendo che come sempre la Regione e i suoi uffici si rendono disponibili a collaborare con tutti i Comuni per mitigare i disagi e gli impatti indotti dai cantieri e trovare soluzioni che possano venire incontro al regolare svolgimento della stagione estiva".