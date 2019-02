Tra le insidie di truffe e bollette 'pazze': a Pisa uno sportello per la tutela dei consumatori

Martedì 15.30-17.30 C/O CTP 2 Via Donizetti c/o scuole Novelli 56122 Pisa Martedì 15.00-17.00 C/O CTP 1 Via Camillo Guidi 4 56028 Marina di Pisa Giovedì 15.00-17.00 C/O CTP 5 Via Largo Petrarca 3 56127 Pisa Giovedì 15.00-17.00 C/O CTP 3 Via Ximenes Loc. Putignano 56121 Pisa Sportello CA Toscana – Anaci Pisa - Ogni secondo martedì del mese 15.30-17.30 C/O CTP 2 Via Donizzetti c/o scuole Novelli 56122 Pisa - Ogni quarto giovedì del mese 15.30-17.30 C/O CTP 3 Via Ximenes Loc. Putignano 56121 Pisa

- Telefonia fissa e mobile - Acqua, luce e gas - Qualità dei servizi e trasparenza tariffaria - Norme contrattuali vessatorie - Questioni condominiali - Contratti di locazione immobiliare - Tributi locali e semplificazione amministrativa - Questioni bancarie e polizze assicurative - Risarcimento danni - Sanità - Sicurezza alimentare e qualità dei prodotti - Pubblicità ingannevole - Multiproprietà e viaggi - Commercio elettronico e vendita fuori dai locali commerciali