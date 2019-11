Confcommercio entra in Comune: apre lo sportello nel palazzo civico

Quella del 12 novembre 2019 sarà una data storica per Confcommercio. Per la prima volta un'associazione di categoria avrà uno sportello riservato all'interno di un Comune. Un servizio reso possibile grazie all'accordo tra Confcommercio Provincia di Pisa e il Comune di Vicopisano, che presentano ufficialmente lo 'Sportello Impresa': un vero e proprio ufficio a disposizione di imprenditori, commercianti e professionisti di Vicopisano pronto a offrire un servizio di assistenza e supporto per tutte le esigenze delle attività commerciali. Lo 'Sportello Impresa' sarà attivo a partire da martedì 12 novembre, dalle 9 alle 13, ogni due settimane, nella Sala delle minoranze al primo piano del Palazzo comunale di Vicopisano, in via del Pretorio 1, e potrà essere aperto anche in date straordinarie, in base a esigenze specifiche. Un servizio che premette agli imprenditori di avvalersi della consulenza di personale qualificato per qualsiasi esigenza legata al mondo del commercio e delle professioni.

"Come amministrazione siamo felici di poter offrire un supporto concreto alle imprese del nostro territorio grazie a Confcommercio, e confidiamo che imprenditori, commercianti e professionisti si rivolgano numerosi allo 'Sportello Impresa'" commenta il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci.

Ampio e molteplice il ventaglio dei servizi offerti, in una duplice ottica di valorizzazione delle attività di vicinato e tipicità locale da un lato, e creazione di nuove e concrete opportunità di impresa dall'altro: assistenza per l'avvio di nuove attività commerciali, check-up di impresa con analisi situazione finanziaria e consulenza bancaria, finanza agevolata, assistenza e informazioni su bandi della Regione Toscana, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, politiche attive del lavoro, oltre alla consulenza sui temi che riguardano l'internazionalizzazione, l'innovazione, la fiscalità, il supporto nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, sviluppo di percorsi formativi per le imprese.

"Siamo orgogliosi di poter mettere in campo questa iniziativa insieme al Comune di Vicopisano - dice la presidente di Confcommercio Pisa Federica Grassini - lo 'Sportello Impresa' è la testimonianza del radicamento di Confcommercio Pisa sul territorio e in questo modo la nostra associazione vuole essere sempre più vicina agli imprenditori".

L'obiettivo dello sportello è anche quello di sostenere politiche attive per la promozione dell’incontro tra offerta e domanda di lavoro, oltre a organizzare incontri periodici nelle diverse aree industriali e commerciali del territorio di Vicopisano per un confronto su temi rilevanti come sviluppo, infrastrutture e politiche fiscali. "Confcommercio si conferma vicina alle aziende, e lo sportello risponde a un'esigenza che arriva direttamente dalle imprese del nostro territorio" commenta il presidente dei Commercianti Confcommercio di Lugnano Luigi Cecchi.