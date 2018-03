Sportello di sostegno psicologico al Ctp 3

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Consiglio Territoriale di Partecipazione n.3, è lieto di comunicare a tutti i cittadini/e dei nostri quartieri (Riglione, Putignano, Oratoio, S.Ermete, Ospedaletto, Coltano), l'attivazione dello SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO, una iniziativa sociale rivolta a tutti i residenti di maggiore età, un servizio in grado di dare a tutti e in modo completamente gratuito un primo approccio e orientamento al raggiungimento del benessere psicologico.

Il benessere psicologico di ognuno di noi, è oggi fondamentale per condurre uno stile di vita armonioso con se stessi e con gli altri, tale situazione è oggi resa ancor più indispensabile in una società con ritmi di lavoro e non solo, molto frenetici.

L'attività promossa ha inoltre l'obiettivo, di fornire una panoramica e/o un indirizzo, a quelli che possono essere i servizi, sia pubblici che privati, presenti e attivi sul territorio.

L'attivazione dello Sportello di sostegno psicologico, è stato reso possibile grazie al supporto volontario e alle competenze e qualifiche della D.ssa Annalisa Bovani, con laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo all'università di Firenze, successivamente ha conseguito la specializzazione in psicoterapia presso la scuola di Psicoterapia Psicoumanitas , master in Psicodiagnostica clinica presso SIPDC con sede a Firenze, iscritta all'Albo degli Psicologi della Toscana n.6765.

La D.ssa Annalisa Bovani, è già molto conosciuta e apprezzata nei nostri quartieri, esercitando già come libera professionista nel suo studio di Riglione, ed è una delle tante persone che volontariamente e gratuitamente stanno mettendo a disposizione della comunità il loro tempo e le loro competenze per migliorare la qualità della vita in queste zone.

E' infatti obiettivo e impegno di questo CTP3 attivare, assieme e col contributo di cittadini, associazioni e ogni altra organizzazione presente sul territorio quante più possibili attività sociali, mettere in condivisione le tante energie presenti in queste zone. E' un modello che sta funzionando e che contiamo di sviluppare ancora visti i risultati e l'apprezzamento ottenuto, vogliamo qui ricordare a solo titolo esemplificativo le ultime attività organizzate: il corso di teatro della scuola MusicLab &Siparietto per i ragazzi delle scuole medie e la pulizia della golena d'Arno.

Lo Sportello di sostegno psicologico, completamente gratuito, è già attivo e in funzione tutti i giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede del CTP3(ex circoscrizione) in Via Ximenes a Putignano, per usufruirne basta inviare una mail a sportellopsicologa.ctp3@gmail. com per prenotare l'appuntamento.