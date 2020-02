San Giuliano Terme: parte lo 'Sportello Impresa' di Confcommercio in Comune

Un nuovo servizio a disposizione di imprenditori, commercianti e professionisti del territorio comunale di San Giuliano Terme. Grazie all'accordo tra Confcommercio Provincia di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme prende il via lo 'Sportello Impresa': un vero e proprio spazio dedicato all'interno del Comune pensato per offrire assistenza e supporto per tutte le esigenze delle attività commerciali.

Lo sportello sarà attivo a partire da venerdì 21 febbraio, dalle 9 alle 13, ogni due settimane, presso la struttura del Palazzo dell'ex Albergo Terme di San Giuliano Terme, in via Giovanni Battista Niccolini 29, e potrà essere aperto anche in date straordinarie, in base a esigenze specifiche.

Presso lo 'Sportello Impresa' sarà possibile avere informazioni e assistenza per l'avvio di nuove attività commerciali, check-up di impresa con analisi situazione finanziaria e consulenza bancaria, finanza agevolata, opportunità su bandi della Regione Toscana, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, politiche attive del lavoro, oltre alla consulenza sui temi che riguardano l'internazionalizzazione, l'innovazione, la fiscalità, il supporto nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e lo sviluppo di percorsi formativi per le imprese.

"Lo Sportello Impresa rappresenterà un punto di riferimento per commercianti, professionisti e imprenditori che operano nel nostro territorio comunale - dichiara il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio - la collaborazione fra amministrazioni comunali e associazioni di categoria deve aumentare la propria efficacia e dare risposte concrete e tangibili alle realtà economiche dei comuni. Ben vengano proposte come quella di Confcommercio Provincia di Pisa, davvero meritevole. Importante è anche lo stretto rapporto che si potrà creare tra professionisti del settore e operatori, per essere supportati e consigliati su tutto ciò che riguarda il mondo del commercio, ottenendo risposte e risolvendo problemi. Lo sportello contribuirà a mantenere alta la qualità del servizio non solo economico ma anche sociale di quei piccoli commercianti che sono un punto di riferimento per i cittadini delle nostre venti frazioni".

"Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'opportunità che offre alle imprese del territorio di avvalersi di servizi orientati alle loro specifiche esigenze - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - il mondo è cambiato e oggi gli imprenditori chiedono risposte immediate, puntuali e convincenti. San Giuliano Terme è un comune ricco di storia e caratterizzato da un tessuto imprenditoriale capillare e di qualità, e a questi imprenditori Confcommercio vuole offrire il necessario supporto e suggerire servizi a valore aggiunto, opportunità e soluzioni adeguate. L'obiettivo dello Sportello non è solo quello di dare informazioni. Deve supportare, assistere ed essere uno stimolo per gli imprenditori e per chiunque voglia avviare un'attività. Chi si avvicina per la prima volta al mondo del commercio deve affidarsi a professionisti qualificati in ogni singolo passaggio, e con lo Sportello vogliamo venire incontro proprio a questa esigenze".