Vecchiano: al via le consulenze gratuite allo 'Sportello Imprese'

E' stato presentato questa mattina, venerdì 26 giugno, il nuovo servizio per le aziende del territorio denominato 'Sportello Impresa', un servizio gratuito a cura di Confesercenti Toscana Nord. Sono intervenuti il Responsabile area pisana Simone Romoli e la presidente Monti Pisani Laura Grassi, oltre all’amministrazione comunale vecchianese, per la quale hanno fatto gli onori di casa il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle attività produttive, Lara Biondi. Presenti all’iniziativa anche Donatella Maccheroni, che coordinerà il servizio sul territorio, la presidente del Centro Commerciale Naturale di Vecchiano Gabriella Sani; Marco Ricci e l’Avvocato Vallesi.

"Sportello Impresa è un servizio totalmente gratuito che Confesercenti Toscana Nord mette a disposizione delle nostre imprese proprio in un momento in cui il tessuto economico locale e imprenditoriale ha estrema necessità di essere sostenuto con ogni mezzo a causa della forte crisi innescata dalla pandemia dal Covid-19 - hanno affermato il sindaco Angori e l’assessore Biondi - ringraziamo pertanto Confesercenti per la consueta sinergia realizzata con la nostra amministrazione e per sostenere concretamente, anche con questo nuovo servizio, il tessuto produttivo locale".

Lo sportello partirà dal 7 luglio, per quanto concerne il martedì, per poi tornare al 24 luglio per quanto riguarda il venerdì; per il periodo estivo lo sportello sarà infatti attivo ogni primo martedì del mese dalle 9 alle 13 e ogni terzo venerdì del mese dalle 9 alle 12. E’ necessario prenotare un appuntamento inviando una mail a d.maccheroni@confesercentitoscananord.it o telefonando al numero 347 2515651.

Laura Grassi e Simone Romoli: "Negli ultimi anni la nostra associazione di categoria, sempre di più, sta cercando di supportare le aziende nel complicato processo di innovazione e di cambiamento dovuto al mutamento delle condizioni economiche generali, anche con una presenza sempre più capillare sul territorio, che ci viene richiesta direttamente dalle nostre aziende. Per questo abbiamo proposto anche al Comune di Vecchiano l’attivazione di uno 'Sportello Impresa' per una prima consulenza a tutte le aziende del territorio".

Il servizio offrirà quindi assistenza alle imprese in materia di:

- Consulenza normativa e assistenza amministrativa per Start-up di impresa;

- Predisposizione di business plan e valutazione aziendale;

- Consulenza per l’accesso al credito, su strumenti di finanza agevolata e per la partecipazione a bandi per la concessione di contributi;

- Sportello di prima assistenza e consulenza specializzata di natura legale;

- Check-up in materia di rispetto delle norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza sul lavoro

- Informazione sulla formazione obbligatoria, a catalogo e formazione finanziata;

- Informazioni su novità normative, fiscali e in materia di diritto del lavoro;

- Rappresentanza e tutela sindacale.