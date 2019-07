Pontedera: apre lo sportello di ascolto e servizi al cittadino nel quartiere Stazione

Al via lunedì 8 luglio 'Porta aperta', lo sportello di portierato sociale e mediazione per la comunità del quartiere Stazione a Pontedera. E' un progetto realizzato da Arci Valdera, in collaborazione al Comune di Pontedera e sostenuto da Regione Toscana grazie ad un apposito bando finalizzato a realizzare interventi sociali.

Il progetto nasce dall'idea di costruire un servizio di prossimità, ponendosi come strumento che avvicini il cittadino ai servizi ed al pubblico nel suo complesso. "Vuole essere un punto di riferimento per i residenti - spiega l'Arci Comitato Regionale Toscano - in cui il vicino di casa è il quartiere stesso, scommettendo sulla capacità di sviluppare nuovi modelli di vicinato e rinvigorire legami di comunità, di superare situazioni di fragilità grazie alla sinergia tra associazioni, cittadini, quartiere ed amministrazione, attingendo direttamente alle competenze e alle esperienze che sono presenti all'interno del quartiere stesso".

Il progetto avrà sede al centro del quartiere della stazione. Il cuore del progetto sarà lo sportello di ascolto, attivo 5 giorni a settimana, presso la sede in via Brigate Partigiane all'interno della Galleria Coop. Presso lo sportello si potranno trovare servizi di accoglienza e presa in carico di problematiche legate alla convivenza quotidiana, supporto nel disbrigo di pratiche amministrative quali utenze, bollette, supporto alla compilazione di raccomandate ed altra documentazione, punto di ricevimento ed invio di pacchi tramite corriere, servizi di mediazione di conflitti di vicinato ed un punto di informazione e orientamento ai servizi territoriali (servizi sociali, Asl, servizi comunali, terzo settore). I cittadini potranno trovare anche corsi di formazione e laboratori, la bancarella del libro usato e la biblioteca degli oggetti, l'Albo delle competenze e dei piccoli artigiani del quartiere.