Viabilità e People Mover: via i bus per Firenze da San Marco-San Giusto

Gli autobus per i turisti che arrivano all'aeroporto 'Galilei' e che sono diretti a Firenze non toccheranno più le strade del quartiere San Marco-San Giusto. E' questa l'intenzione della Giunta Comunale che ha dato il via libera, con una apposita delibera dello scorso 23 gennaio, alla delocalizzazione delle fermate dei bus turistici Pisa-Firenze, assegnando a Pisamo il compito di definire e realizzare le soluzioni progettuali conseguenti, verificando la possibilità di "allocare tale attestazione nel parcheggio scambiatore di via Aurelia".

La decisione della variazione è duplice: ridurre l'impatto del traffico nel quartiere e sostenere l'attività del People Mover. Lo specifica la stessa delibera. La "razionalizzazione della viabilità locale" ha gli obiettivi di "alleggerimento del quartiere San Giusto dalla pressione del traffico stradale indotto dall'aeroporto al fine di migliorare la qualità urbana ed insediativa dell'area circostante alla nuova infrastruttura" e "salvaguardare la qualità della vita degli abitanti del quartiere San Giusto-San Marco, nonché di garantire un'efficiente organizzazione della mobilità del quartiere in conseguenza della messa in esercizio del People Mover".

Il necessario inserimento della navetta aeroporto-stazione nel contesto di mobilità, insieme ai due parcheggi scambiatori di via di Goletta e via Aurelia, è rimarcato in vari passaggi. Si ricorda ad esempio che "allo scopo di razionalizzare il sistema dei trasporti nell'area, a seguito dell'attivazione del People Mover, il tratto del percorso della Lam Rossa che interessa il quartiere è già stato eliminato, poiché coperto dal percorso del People Mover ed ha il suo capolinea alla stazione FS".

La valutazione assume carattere economico in quanto si legge fra le valutazioni che, come votato in Consiglio Comunale lo scorso 19 dicembre, c'è "l'interesse del sistema dei trasporti della Toscana, del sistema aeroportuale toscano e dell'aeroporto Galilei affinché il People Mover, progettato dalla SAT Spa e proposto dalla Regione Toscana alla Commissione dell'Unione Europea per il finanziamento, entrato in esercizio il 18 marzo 2017, raggiunga nei tempi più brevi gli obiettivi posti dall'Accordo di programma, dal progetto e dal piano trasportistico che sono alla base dell'accoglimento del progetto da parte della Commissione". Il passaggio prosegue ricordando "l'indirizzo più generale di diminuire drasticamente il numero dei veicoli su gomma di collegamento fra Pisa e Firenze, circolanti in città e sulle tratte stradali d'accesso all'aeroporto e di mitigare l'impatto ambientale sul quartiere di San Giusto-San Marco".

La misura è stata avviata in quanto il Consiglio Comunale, riporta sempre la delibera di Giunta, chiedeva che "in assenza di un accordo fra la Pisamover Spa e Toscana Aeroporti, quale soggetto promotore e interessato, la Giunta Municipale dia seguito con coerenza e senza indugi alle previsioni del piano trasportistico recepite nell'allegato XXI dell'Accordo di programma, negli atti di gara e dalle deliberazioni della Giunta Municipale, per garantire il raggiungimento gli equilibri di gestione previsti, provvedendo all'emanazione delle misure di riordino della mobilità già portate in consultazione alle parti interessate e integrando la stazione dei bus nei parcheggi scambiatori, affidando alla sua società di scopo, la Pisamo, il compito di definire le soluzioni progettuali corrispondenti e alla società concessionaria Pisamover la realizzazione degli interventi necessari".