Attività fisica per alta disabilità: spostati i corsi

Riprenderanno a partire dal 30 gennaio alla palestra della Misericordia del Cep i tre corsi di attività fisica adattata per alta disabilità, rivolti alla popolazione adulta e anziana, che si tenevano alla Stazione Leopolda. La palestra della Misericordia è stata infatti oggetto di interventi di miglioramento, che l’hanno resa uno spazio più confortevole per questo tipo di attività. Sono circa una quarantina gli utenti che partecipano ai 3 corsi per alta disabilità, gestiti dall’associazione ASD Sportivamente per conto della Società della Salute della zona Pisana. Essi si rivolgono a persone con esiti di disturbi neurodegenerativi, Parkinson e ictus. I corsi continueranno a tenersi la mattina negli stessi orari e con la stessa frequenza, due volte a settimana.

Sono in tutto 18 i corsi AFA per alta disabilità attivi nella zona pisana, mentre sono 94 quelli per bassa disabilità, ovvero per persone con sindromi dolorose croniche (osteoporosi, artrosi o altre situazioni che determinano limitazioni della mobilità). "Ringrazio la Misericordia - ha affermato la presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini - per la disponibilità immediata ad accogliere i corsi di attività fisica per alta disabilità, e anche l’associazione ASD Sportivamente, sempre flessibile nella gestione delle attività per consentirne lo svolgimento in condizioni ottimali. Mantenere la continuità dell’A.F.A. per alta disabilità era un obiettivo fondamentale, raggiunto grazie alla collaborazione di tutti. Già dallo scorso anno erano emerse criticità presso la Leopolda e adesso, finalmente, gli anziani che fruiscono del servizio avranno una sede stabile e accogliente".