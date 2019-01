Calcinaia: si sposta la fermata dell'autobus di via Matteotti

Già autorizzata da CPT e pronta ad essere spostata di poche decine di metri la fermata dell’autobus situata in via Matteotti a Calcinaia che si 'trasferirà' sul solito lato della strada a fianco dell’unica scaletta tuttora presente e delle strisce pedonali che collegano via Matteotti e via Corsi.

Uno spostamento voluto dall’amministrazione per permettere ai cittadini di percorrere in sicurezza il nuovo percorso pedonale di via Corsi che si ricongiunge appunto con quello già presente in via Matteotti per raggiungere il centro del paese.

Non solo, ma l’attraversamento stradale si illuminerà con la cosiddetta funzione a chiamata nelle ore notturne, in modo da permettere un facile e sicuro passaggio sulle strisce pedonali. A fianco delle quali verrà appunto spostata, in accordo con CPT, la pensilina dell’autobus.

In questo modo viene garantita a tutti i cittadini e anche agli utenti del servizio di linea degli autobus un percorso sicuro per congiungere la zona di 'sotto Montecchio' con il centro del paese.