New Jersey antiterrorismo ostacolano percorso dei non vedenti: "Saranno spostati"

“I new jersey antiterrorismo in cemento che si trovano all’inizio di Corso Italia, provenendo da piazza Vittorio Emanuele II, che ostacolano il percorso dedicato ai non vedenti, saranno spostati di circa 30 centimetri così da rendere questi percorsi fruibili e senza pericoli per gli stessi non vedenti”.

Così il consigliere Marcello Lazzeri (Lega), presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Pisa, questa mattina, nel corso di una riunione della stessa Commissione.

“Questa decisione - ha aggiunto Marcello Lazzeri - mi è stata comunicata stamattina dalla Questura di Pisa, i miei ringraziamenti al questore e al capo gabinetto della Questura, Pizzimenti, ai quali mi ero rivolto dopo la richiesta del presidente dell’Unione Cechi di Pisa, Davide Ricotta. Una piccola e buona notizia”.