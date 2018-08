Tirrenia, spostati i cassonetti da piazza Belvedere: soddisfatta Confcommercio

Venerdì 10 agosto, sono stati spostati i cassonetti dei rifiuti da piazza Belvedere di alcune decine di metri lungo via Del Tirreno. Una decisione che trova la soddisfazione del direttivo dei commercianti di Tirrenia di Confcommercio Pisa che nei giorni precedenti avevano sostenuto e caldeggiato questa proposta rivolgendosi direttamente agli assessori del comune di Pisa Filippo Bedini e Paolo Pesciatini.

"Ringraziamo l'amministrazione comunale - afferma Fabrizio Fontani, presidente di Conflitorale ConfcommercioPisa - e soprattutto gli assessori Bedini e Pesciatini per aver accolto le richieste dei commercianti di Tirrenia e per aver prontamente messo mano ad una situazione che creava non pochi disagi. Hanno dimostrato disponibilità, ascolto, buon senso e tempestività alla luce di una semplice richiesta e un sopralluogo, decidendo secondo l'interesse e le richieste di tutti. Decisamente un bel segnale per Tirrenia, l'inizio di una collaborazione che si preannuncia proficua e utile per migliorare e far crescere l'intero litorale pisano".