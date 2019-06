Spruzzano spray al peperoncino a bordo di un autobus: sette intossicati

Spiacevole episodio intorno all'una di ieri, lunedì 10 giugno, su un autobus di linea della Ctt Nord in servizio sul litorale. Tre ragazzini hanno infatti spruzzato spray al peperoncino, provocando momenti di panico a bordo del bus. L'autista ha fermato il mezzo in via Maiorca a Marina di Pisa per far scendere gli occupanti e areare il veicolo. Sette persone sono rimaste intossicate, con bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, per questo sono state trasportate in ospedale dai mezzi del 118 intervenuti sul posto.

Le forze dell'ordine hanno poi rintracciato i tre autori del gesto che sono stati denunciati. Gli intossicati non sono comunque in gravi condizioni.

