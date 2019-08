Usano spray al peperoncino nel fast food e sul prato di Piazza dei Miracoli: ragazzini denunciati

Ragazzini di nemmeno 15 anni 'giocano' armati di spray al peperoncino, senza paura di usarlo, e coinvolgono altre persone. E' il quadro che emerge dall'indagine ancora in corso della Guardia di Finanza di Pisa, coordinata dal Capo della Procura per i Minorenni Antonio Sangermano. L'episodio risale ad alcuni giorni fa e si è consumato in Piazza dei Miracoli.

Secondo quando ricostruito dalle Fiamme Gialle tutto è partito da un fast food nei pressi della piazza. All'interno del locale i ragazzini, fra i 13 ed i 14 anni, hanno cominiciato a spruzzare la sostanza urticante provocando irritazioni e lacrimazione fra i clienti che, presi dal panico, sono usciti di corsa dal ristorante. Fortunatamente l'uscita è avvenuta senza gravi conseguenze per le persone. La bravata è proseguita poi sul prato di piazza dei Miracoli e questa volta a farne le spese è stata una bambina di nove mesi.

Una volta scattato l'allarme una pattuglia della Guardia di Finanza, in servizio nei pressi di Piazza dei Miracoli, è prontamente intervenuta riuscendo a bloccare gli autori di questi gesti, denunciandoli alla Procura per i Minorenni di Firenze. Gli accertamenti sono ora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: le lesioni personali provocate, l'uso improprio dello spray urticante, il procurato allarme e il getto di cose pericolose. La Procura della Repubblica dei Minori ha disposto perquisizioni ed interrogatori nei confronti dei ragazzini al fine di accertare le rispettive responsabilità.