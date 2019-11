Mostra lo spray al peperoncino sul treno e fa uscire gas: un ferito

E' finito in ospedale a causa di un gesto incauto dell'amica. La donna, un'ostetrica dell'ospedale di Pisa, mentre stava viaggiando sul treno regionale Firenze-Livorno, questa mattina intorno alle 6.15, ha tirato fuori dalla borsetta lo spray al peperoncino per mostrarlo agli amici pendolari che viaggiavano con lei. Giunta all'altezza di San Romano, involontariamente, ha provocato la fuoriuscita del gas nel vagone. Lo spray ha causato delle irritazioni ad un passeggero trasportato in ospedale a Pontedera per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polfer: la donna è stata denunciata e la bomboletta sequestrata.