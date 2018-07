Viabilità, SR68 Volterra-Colle: "Firmato il contratto per l'avvio dei lavori"

Firmato il contratto che permette l'avvio dei lavori sulla SR 68 Volterra-Colle. Lo ha annunciato il sindaco di Volterra Marco Buselli: "Il Comune ha svolto in modo ineccepibile la funzione di stazione appaltante. È stata la fase più delicata e complessa del procedimento e ha messo a dura prova la Centrale Unica di Committenza e l'Ufficio Tecnico, che hanno fatto un ottimo gioco di squadra, sotto la supervisione dell'assessore alla viabilità Massimo Fidi. Questo non è che il primo passo. Stiamo, infatti, preparando un dossier su tutta la nostra viabilità per il Ministro alle Infrastrutture Toninelli. I collegamenti infatti, assieme all'Ospedale e al lavoro per i giovani, ai servizi e al patrimonio culturale immenso che abbiamo, sono la priorità del nostro territorio".

L'amministrazione comunale desidera "ringraziare l'assessore regionale Ceccarelli, con il quale è stato possibile far decollare questo progetto, mentre un grazie particolare va alla Cassa di Risparmio di Volterra e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, che hanno saputo cogliere le necessità di questo territorio trasformandole in opportunità, in un'ottica strategica fra la direttrice Firenze - Siena ed il mare, che vede la città di Volterra tornare a recuperare una centralità".