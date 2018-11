Stabat Mater per i caduti nelle missioni di pace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Non è stato semplice concerto ma un momento di riflessione collettiva quello che si è svolto lunedì sera nella Chiesa della Spina per celebrare la giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace, grazie all’iniziativa che l’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, l’Associazione NICOLA CIARDELLI ONLUS e l’Associazione Culturale IL MOSAICO. In programma lo Stabat Mater di Pergolesi eseguito da I BEI LEGAMI ENSEMBLE MUSICALE con il soprano Marialuisa Pepi e il mezzosoprano Elisa Malatesti, diretti dal Maestro Pietro Consoloni. “Abbiamo voluto in questo modo” commenta Riccardo Buscemi, Presidente della Sezione di Pisa dell’Associazione Artiglieri e Presidente de Il Mosaico “fare un doveroso omaggio non solo a tutti i nostri caduti, ma anche alle loro mamme: chi meglio di loro non si è identificata in quella “madre lacrimosa ai piedi della croce”? Ad esse dunque è dedicato il nostro concerto” concluso con il “Nulla in mundo pax sincera” di Vivaldi, con la preghiera della Pace rivolta a Gesù. Nel suo saluto Federica Ciardelli, molto emozionata, ha ricordato il desiderio del fratello Nicola, confidato qualche tempo prima di morire, di fare qualcosa per i bambini poveri e bisognosi di cure che lui incontrava nelle sue missioni all’Estero. Da qui il progetto in sua memoria de “la Casa dei Bambini di Nicola” in fase avanzata di realizzazione. Sono intervenuti il Sindaco Michele Conti che ha parlato degli attentati di Nassiryia del 2003 e del 2006 e dell’Eccidio di Kindu, e il Col. Andrea Vicari, Comandante del 185° R.R.A.O. (a cui apparteneva Ciardelli):”Per me Nicola, di un anno più “anziano”, è stato una guida e un esempio”. Tutti gli intervenuti erano visibilmente emozionati. Hanno preso parte anche l’Assessore Andrea Buscemi e la Consigliera Comunale Giulia Gambini, il Vice Sindaco di Cascina Dario Rollo, il Consigliere Comunale di Vecchiano Emiliano Corti, il Consigliere Comunale di Ponsacco Luca Paparoni, il Maresciallo dei Carabinieri Dario Cristinelli, sopravvissuto all’attentato terroristico del 2012 in Afghanistan ed insignito della Croce d’Oro al valore delle Vittime del Terrorismo, ed una folta rappresentanza di Ufficiali del 185° RRAO, il Delegato Regionale dell’Associazione Artiglieri Andrea Breschi. Toccante l’intervento del signor Baronti, ex Ufficiale della 46^ Brigata Aerea, che ha portato il suo ricordo personale dei militari trucidati a Kindu. L’ingresso era libero ma sono state raccolte offerte per la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri e l’Associazione NICOLA CIARDELLI ONLUS, raccogliendo la somma di 276,20 €. “La nostra iniziativa” dicono gli organizzatori Riccardo Buscemi e Federica Ciardelli “è un ricordo dei caduti ma anche un ringraziamento a chi, ogni giorno, in Italia e all’estero, difende sotto le insegne del Tricolore la pace!” Al termine a tutti gli intervenuti è stato donato il tricolore con le insegne dell’Associazione Artiglieri.

Gallery