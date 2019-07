Piaggio: 126 contratti part-time verticali diventano full-time a tempo indeterminato

"La trasformazione del contratto da part-time a full-time per 126 lavoratori del sito Piaggio di Pontedera è un primo importante risultato nella trattativa che va avanti per ottenere un buon integrativo aziendale per tutto il gruppo Piaggio". C'è soddisfazione fra i segretari generali toscani di Cisl, Riccardo Cerza e Fim-Cisl, Alessandro Beccastrini, che commentano l'intesa raggiunta due giorni fa tra sindacati metalmeccanici e azienda: "Siamo soddisfatti in primo luogo per la trasformazione di 126 contratti part-time verticali a 7 mesi in full-time a tempo indeterminato, che dà una risposta importante a questi lavoratori e ne riconosce la professionalità acquisita negli anni, inserendo un principio di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori a termine, a tempo parziale e in somministrazione".

"L'accordo - continuano i due sindacalisti - ribadisce l'importanza del sito di Pontedera all'interno del gruppo Piaggio, che comprende tre marchi storici delle due ruote italiane, come Aprilia, Guzzi e Piaggio. Lo stabilimento toscano infatti sarà sempre più baricentrico per la produzione dei motori per tutti i marchi del gruppo. Infine è previsto un rilancio degli investimenti per i mezzi a 3 e 4 ruote, che dal 2013 erano andati incontro ad una riduzione di volumi. L’impegno al tavolo di trattativa dei nostri responsabili Rsu e della Fim di Pisa con il segretario Claudio Garzotto - concludono Cerza e Beccastrini - ha dato questo primo risultato; ora la contrattazione andrà avanti, fin dal prossimo incontro fissato per il 12 settembre, per dare risposte agli oltre 3300 dipendenti del gruppo con la firma di un buon contratto integrativo aziendale".