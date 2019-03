'Stabilizziamo la scuola': presidio a Pisa per ottenere il posto fisso dei precari

L'onda delle proteste del comparto scuola si sentirà anche a Pisa, domani 12 marzo. Sono previsti due presidi infatti in provincia, uno nel capoluogo, per la campagna 'Stabilizziamo la scuola' dei sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua. E' prevista infatti martedì una giornata di mobilitazione nazionale dei lavoratori della scuola, dalla materna alle superiori, nella quale i sindacati chiedono al governo di stabilizzare i precari (alla piattaforma si sono aggiunte anche le sigle sindacali Snals e Gilda), altrimenti "anche la scuola toscana vivrà una vera e propria condizione di emergenza".

Le richieste, oltre la stabilizzazione dei supplenti, sono di: "Un consistente piano di assunzioni dei docenti per coprire gli oltre 150mila posti liberi a livello nazionale che ci saranno dal 1° settembre 2019; una fase transitoria in cui stabilizzare il lavoro dei docenti già abilitati o con 3 anni di servizio; misure che risolvano in modo chiaro e definitivo i problemi generati dalla vertenza dei diplomati magistrali; la stabilizzazione nell'organico di diritto dei 56mila posti autorizzati tra organico di fatto e deroghe su sostegno su cui la scuola deve poter contare con continuità; appropriate misure volte a garantire a tutte le regioni del sud organici adeguati, con l'obiettivo di diffondere il modello pedagogico/organizzativo del tempo pieno".

Il presidio a Pisa è previsto alle 15.30 di fronte all'Ufficio Scolastico provinciale in via Pascoli 8. A Volterra ci sarà un'assemblea dei precari alle ore 11, presso la Sala delle Colonne dell'ITCG Niccolini.