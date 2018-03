Ponsacco: nuove staccionate e accessi in legno nei parchi e giardini

Sono terminati questa settimana i lavori di installazione delle nuove staccionate al Parco urbano di Ponsacco e dei nuovi ponticelli in legno nel giardino di via Leonardo Da Vinci, andando così a completare la riqualificazione di queste due importanti aree verdi della cittadina. Analogo intervento c'è stato nell'area della zona Fiera, dove sono state installate ex-novo delle staccionate ai lati dei punti di accesso al piazzale di via Papa Giovanni XXIII.

Le opere in questo senso continueranno, dalla piantumazione di alberi all'acquisto di arredi come i cestini per i rifiuti e la raccolta delle deiezioni canine. Nelle prossime settimane ad esempio sarà acquistato un nuovo gioco a torre destinato al giardino di via Rospicciano. L'amministrazione assicura che "ogni anno in bilancio saranno dedicate importanti risorse per il potenziamento del verde urbano".

