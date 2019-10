Stage nelle aziende pisane per gli studenti tedeschi di Unna

Visita in Comune a Pisa, stamani 11 ottobre, degli studenti di una classe del Liceo di economia e commercio di Unna, città tedesca gemellata con Pisa. A ricevere gli studenti in sala delle Baleari la vicesindaco Raffaella Bonsangue che ha dato il benvenuto ai giovani.

"Uno scambio proficuo che da anni grazie alla collaborazione della professoressa Lucia Tozzi del liceo di Unna vede la nostra città come una tappa importante nella formazione degli studenti - ha detto la vicesindaco Raffaella Bonsangue - mi auguro che questa collaborazione porti presto anche a una qualche forma di reciprocità con la possibilità anche per i nostri studenti di un periodo di formazione in Germania, come amministrazione lavoreremo in questa direzione".

Grazie al progetto Erasmus Italia i ragazzi sono impegnati in uno stage commerciale nella nostra città che si concluderà a novembre, accolti in alcune strutture alberghiere, aziende private e presso la Camera di Commercio.