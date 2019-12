San Giuliano Terme: oltre 27mila euro per l'illuminazione pubblica nelle frazioni

Orzignano, Madonna dell'Acqua, Gello, Metato, Pontasserchio e Campo. Sono le frazioni interessate dai lavori di realizzazione e manutenzione dei rispettivi impianti di illuminazione.

Per una spesa complessiva di 27.409 euro, ecco gli interventi approvati dalla Giunta comunale e che andranno presto a gara:

- Realizzazione dell'impianto di illuminazione a Orzignano all'incrocio tra via G. De Medici e la Statale S.R.T. dell'Abetone e del Brennero.

- Realizzazione di due punti luce alimentati da sistema fotovoltaico in via delle Palanche nella frazione di Madonna dell'Acqua.

- Manutenzione straordinaria necessaria alla risoluzione di guasti e ripristini di punti luce pericolanti e danneggiati in seguito a incidenti stradali sugli impianti di illuminazione pubblica nelle frazioni di Madonna dell'Acqua, Gello, Metato, Pon tasserchio (in particolare l'illuminazione dell'attraversamento sulla via Di Vittorio tra l'area parcheggio e il Parco della Pace) e Campo.

"Una parte di questi interventi - affermano Sergio Di Maio e Francesco Corucci, rispettivamente sindaco e assessore ai Lavori pubblici - è inclusa nel piano triennale dei lavori pubblici, mentre la manutenzione straordinaria, che ci vede impegnare 13.639 euro del totale, è stata sollecitata anche da alcuni cittadini delle frazioni interessate e abbiamo deciso di intervenire. Le richieste, ci rendiamo conto, sono molte per la manutenzione degli impianti di illuminazione: il prossimo anno proseguiremo con gli interventi".